Μεγάλη πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου σήμερα στη Θεσσαλονίκη – Στεφάνια από φοιτητικούς συλλόγους πριν την έναρξη

Στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τιμώντας την ιστορική ημέρα της 17ης Νοέμβρη.

Λίγο πριν από την έναρξη της πορείας, μέλη φοιτητικών συλλόγων της πόλης θα καταθέσουν στεφάνια, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές που αντιστάθηκαν στη δικτατορία και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Σε ανακοίνωσή τους, οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπογραμμίζουν τη σημασία της ημέρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το Πολυτεχνείο αποτελεί τη ρωγμή στην ιστορία που σηματοδοτεί τη συνέχιση των αγώνων μας και εμπνέει για τις μάχες του σήμερα».