“Λουκέτο” στο λιμάνι της Ύδρας: Κλείνουν όλα τα καταστήματα για τα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ

Σε πλήρη κινηματογραφικό σκηνικό μετατρέπεται αύριο το λιμάνι της Ύδρας, καθώς η παραγωγή της διεθνούς ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ προχωρά σε εκτεταμένες ρυθμίσεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν κρίσιμα γυρίσματα στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα τα παραλιακά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά για μία ολόκληρη ημέρα, ύστερα από συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των επιχειρηματιών και της παραγωγής.

Σημαντικά χρηματικά ποσά

Όπως επιβεβαιώνουν επαγγελματίες της περιοχής, η εταιρεία κατέβαλε σημαντικά χρηματικά ποσά ως αποζημίωση, ώστε να καλυφθούν οι απώλειες από τη μη λειτουργία των επιχειρήσεων. Υπεύθυνος παραλιακού καταστήματος, μιλώντας στο protothema.gr, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η παραγωγή «έδωσε ένα μεγάλο ποσό, το οποίο ισοδυναμεί με τον ημερήσιο τζίρο του καταστήματος», διευκρινίζοντας ότι ανάλογες συμφωνίες έγιναν με όλα τα μαγαζιά της προκυμαίας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει καθολική συναίνεση, ώστε να κλείσουν προσωρινά οι επιχειρήσεις για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Απαιτητικές σκηνές

Οι σκηνές που θα πραγματοποιηθούν θεωρούνται από τις πλέον απαιτητικές της παραγωγής, καθώς περιλαμβάνουν λήψεις με «ιπτάμενο δελφίνι», το οποίο θα προσεγγίζει το λιμάνι μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες ασφαλείας και με πλήρη αποκλεισμό της περιοχής.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να θυμίζει περισσότερο κινηματογραφικό πλατό παρά τουριστικό προορισμό, με συνεργεία, εξοπλισμό και προσωπικό ασφαλείας να έχουν ήδη κατακλύσει την προκυμαία, σηματοδοτώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές των γυρισμάτων στο νησί.