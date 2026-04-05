Κόρινθος: Το μπαλκόνι που σκότωσε την 43χρονη ζύγισε 2,5 τόνους – Πολλές οι παρανομίες στο κτίριο

Το μπαλκόνι που κατέρρευσε στην Κόρινθο και προκάλεσε τον θάνατο μιας 43χρονης γυναίκας εκτιμάται ότι ζύγιζε περίπου 2 έως 2,5 τόνους.

Η άτυχη γυναίκα περπατούσε μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, όταν ξαφνικά υποχώρησε το μπαλκόνι ενός κτιρίου στην Κόρινθο που βρισκόταν υπό ανακαίνιση και παρέμενε εγκαταλελειμμένο για χρόνια.

Δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί κάτω από τα μπάζα και σε μεγάλα κομμάτια τσιμέντου και να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, συνελήφθησαν τόσο ο εργολάβος που είχε αναλάβει πρόσφατα τις εργασίες όσο και ο μηχανικός, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση του ιδιοκτήτη του κτηρίου.

Η 43χρονη ζούσε στη Γερμανία και είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για τις πασχαλινές διακοπές. Το 10χρονο παιδί της, που τραυματίστηκε στο κεφάλι, δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οπως ανέφερε το Mega στο κτίριο έχουν γίνει μια σειρά από σοβαρές παρανομίες. Όταν γίνονται τέτοιες εργασίες πρέπει να περιφράζεται ο χώρος. Οι κανονισμοί είναι αυστηροί μέσα στον αστικό ιστό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργολάβος, αν έχει την εμπειρία, έπρεπε να περιφρουρήσει αυτή τη διαδικασία. Όταν γυμνώνεις τα σίδερα όλα είναι στον αέρα πια. Δεν θέλει πολλή ώρα, έστω μια κορδέλα.