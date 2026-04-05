Κόρινθος: Πώς συνέβη η τραγωδία με την 43χρονη που την καταπλάκωσε μπαλκόνι κτηρίου

Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε στην Κόρινθο, όπου μια 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν μπαλκόνι κτηρίου υπό ανακαίνιση κατέρρευσε και την καταπλάκωσε, ενώ περπατούσε με την οικογένειά της.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Πηγάσου, στην περιοχή Καλάμια, τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα κινούνταν πεζή μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Χωρίς καμία προειδοποίηση, το μπαλκόνι κατέρρευσε, με αποτέλεσμα η 43χρονη να εγκλωβιστεί κάτω από μπάζα, τσιμέντα και δομικά υλικά, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη σοβαρότατα τραύματα, ενώ η σορός της εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια.

Από την ίδια κατάρρευση τραυματίστηκε ένα από τα παιδιά της οικογένειας, ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη τραύμα στο κεφάλι. Ευτυχώς, σύμφωνα με τους γιατρούς, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του εργολάβου που είχε αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, καθώς και του μηχανικού που εμπλεκόταν στις εργασίες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη.

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι το κτήριο ήταν εγκαταλελειμμένο για χρόνια και ότι το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως η τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών ή προειδοποιητικής σήμανσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης είχε αγοράσει πρόσφατα το ακίνητο και είχαν ξεκινήσει εργασίες τις τελευταίες ημέρες.

Η 43χρονη διέμενε μόνιμα στη Γερμανία και είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για τις διακοπές του Πάσχα. Μάλιστα, λίγο πριν το δυστύχημα, φέρεται να είχε δειπνήσει με την οικογένειά της σε κοντινή ταβέρνα και επέστρεφαν προς το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει το όχημά τους.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το κατά πόσο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών.