ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καβάλα: Δραματική διάσωση ηλικιωμένου από φλεγόμενο τροχόπιστο – Φώναζε “καίγομαι”

THESTIVAL TEAM

Δραματική ήταν η διάσωση ενός ηλικιωμένου από εθελοντή πυροσβέστη, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο τροχόσπιτο το οποίο κατοικούσε, στην Καβάλα.

Μιλώντας στο Star, ο διασώστης Μιχάλης Αλτιπουλάκης είπε πως αρχικά άκουσαν κάποιον να φωνάζει ότι καίγεται. «Πήγα στο αμάξι και πήρα κράνος, μάσκα, γάντια. Έκανα την πρώτη προσπάθεια να προσεγγίσω τον άνθρωπο, αλλά ήταν πολύ μεγάλο το θερμικό κύμα», είπε επίσης ο διασώστης.

Στην συνέχεια ο κ. Αλτιπουλάκης τόνισε: «Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν που ήμουν μέσα στο καμένο τροχόσπιτο και βλέπω μια μποτίλια 20κιλη υγραερίου μέσα στις φλόγες και λέω “αμάν αυτή δεν έχει σκάσει”. Της έριχνα νερό με το λάστιχο. Κατάφερα και έριξα την θερμοκρασία στη μία γωνία με τους κουβάδες, τον πυροσβεστήρα και τα νερά και στην συνέχεια ήρθε ακόμη ένας κύριος, τον πιάσαμε, τον τραβήξαμε και τον βγάλαμε έξω».

Καβάλα

