MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στη Λάρισα – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από τη Λάρισα, με το «Χαμόγελο του Παιδιού», να κάνει ανακοίνωση προκειμένου να εντοπιστεί.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 11/02/2026, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Λάρισα, ο ανήλικος Αμπντάλα (ον.) Μοχάμεντ (επ.), 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/02/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Εξαφάνιση Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς επηρέασε τις τιμές κατοικιών η ενεργειακή κλάση και το έτος κατασκευής για το 2025

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αντικατάσταση στηθαίων και σήμερα στην Ενωτική Οδό Σίνδου – ΠΑ.ΘΕ. και στην Επαρχιακή Οδό 5

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου από το Ωραιόκαστρο

ΠΟΥ: Ένας θάνατος στους 100 στον κόσμο οφείλεται σε αυτοκτονία
ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

ΠΟΥ: Ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Νετανιάχου: Ο Τραμπ “δημιουργεί τις συνθήκες” για συμφωνία με το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε “άθλιο υποκείμενο” τον απόντα Γεωργιάδη για την τραγωδία στη Βιολάντα – Βίντεο