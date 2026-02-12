Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στη Λάρισα – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από τη Λάρισα, με το «Χαμόγελο του Παιδιού», να κάνει ανακοίνωση προκειμένου να εντοπιστεί.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 11/02/2026, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Λάρισα, ο ανήλικος Αμπντάλα (ον.) Μοχάμεντ (επ.), 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/02/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.