Επαναπατρίστηκαν 87 Έλληνες από το Ομάν στην Αθήνα – Ανάμεσά τους και ένα μωρό
Μία ειδική πτήση επαναπατρισμού 87 Ελλήνων πολιτών από το Ομάν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, προσγειώνοντας τους επιβάτες στην Αθήνα το απόγευμα.
Στην πτήση επέβαιναν 86 ενήλικες και ένα μωρό. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.
Η πτήση εκτελέστηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express και διάρκεια περίπου 6 ώρες.
Ήδη 379 Έλληνες επέστρεψαν στις 3, 4 και 5 Μαρτίου σε ελληνικό έδαφος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα.
Δείτε βίντεο
