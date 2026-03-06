Επαναπατρίστηκαν 87 Έλληνες από το Ομάν στην Αθήνα – Ανάμεσά τους και ένα μωρό

Μία ειδική πτήση επαναπατρισμού 87 Ελλήνων πολιτών από το Ομάν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, προσγειώνοντας τους επιβάτες στην Αθήνα το απόγευμα.

Στην πτήση επέβαιναν 86 ενήλικες και ένα μωρό. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.

Η πτήση εκτελέστηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express και διάρκεια περίπου 6 ώρες.

Ήδη 379 Έλληνες επέστρεψαν στις 3, 4 και 5 Μαρτίου σε ελληνικό έδαφος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα.

