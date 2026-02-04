Χίος: “Ζήσαμε συνθήκες πολέμου”, λέει ο δήμαρχος του νησιού – Συγκλονίζει η περίπτωση εγκύου που έχασε το μωρό της

Επί ποδός και σε συνθήκες «πολέμου» συνεχίζουν να βρίσκονται οι γιατροί στο νοσοκομείου της Χίου, όπου έχουν μεταφερθεί τα θύματα της χθεσινοβραδινής τραγωδίας ανοιχτά του νησιού.

Συνολικά 24 μετανάστες και δυο λιμενικοί διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας ήδη υποβληθεί σε πολύωρα χειρουργεία.

Ο δήμαρχος Χίου και ακτινοδιαγνώστης στο επάγγελμα, Γιάννης Μαλαφής, αλλά και το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού βρέθηκε στη πρώτη γραμμή από τη στιγμή που έγινε γνωστό το συμβάν στο νοσοκομείο, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντιμετώπιση των περιστατικών.

«Ζήσαμε και ζούμε πραγματικά σε συνθήκες “πολέμου”. Τι να κάνουμε… Ήταν πολλά τα άτομα και ανάμεσα τους είχαμε πολυτραυματίες σε σοβαρή κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξεις οργάνων. Όλο το βράδυ με τους συναδέλφους κάναμε αξονικές. Τρέχαμε να προλάβουμε, να σώσουμε τους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν τρία χειρουργεία και δυστυχώς για σήμερα είναι προγραμματισμένα νέα χειρουργεία», δηλώνει στο iefimerida.gr o κ. Μαλαφής.

Ο ίδιος συγκλονίζει αναφερόμενος στις δυο έγκυες μετανάστριες που λόγω της σφοδρής σύγκρουσης των δυο σκαφών, έχασαν τα παιδιά τους. «Δυστυχώς, σήμερα οι γιατροί πρέπει να πάρουν τα δύο νεκρά έμβρυα από τις κοιλιές των μανάδων τους…», λέει συντετριμμένος.

«Η μια εγκυμοσύνη, μάλιστα, ήταν προχωρημένη και το παιδί είναι μεγάλο. Η συγκεκριμένη μητέρα μάλιστα χθες χειρουργήθηκε στο κεφάλι και σήμερα θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση για να της πάρουν το παιδί. Δύο χειρουργεία το ένα μετά το άλλο… Δεν υπάρχουν λόγια. Δύσκολες καταστάσεις… Πραγματική τραγωδία», προσθέτει ο δήμαρχος Χίου.

Όσον αφορά στην κατάσταση των υπολοίπων τραυματιών που συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι περισσότεροι είναι εκτός κινδύνου, ενώ για τους τρεις χειρουργηθέντες χρειάζεται να περάσουν τα δύο πρώτα 24ωρα για να σταθεροποιηθούν και να διαπιστωθεί ότι διέφυγαν τον κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι η προσφορά του προσωπικού του νοσοκομείου από την πρώτη στιγμή ήταν συγκινητική. Εκτός από τις ιατρικές υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι προσέφεραν κουβέρτες, φαγητό, ζεστά ροφήματα, στεγνά ρούχα στους τραυματίες αλλά και ψυχολογική συμπαράσταση, καθώς πολλοί αναζητήσουν μέσα στον χαμό τα παιδιά και τους συζύγους τους.