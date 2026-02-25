MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αργυρούπολη: Πατέρας καταγγέλλει πως ο 9χρονος γιος του υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 9χρονος μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο στην Αργυρούπολη, σύμφωνα με καταγγελίας του πατέρα του.

Συγκεκριμένα όπως καταγγέλλει ο πατέρας στο Mega, ο γιος του υπέστη ηλεκτροπληξία όταν πήγε στην τουαλέτα του δημοτικού σχολείου στην Αργυρούπολη και επιχείρησε να ανάψει το φως.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το παιδί αισθάνθηκε έντονο ηλεκτρικό ρεύμα μόλις άγγιξε τον διακόπτη.

«Το παιδί ήταν ωχρό στο χρώμα και είχε πόνους στο χέρι και απώλεια ελέγχου. Πήγε το παιδί στην τουαλέτα υπάρχει ένας διακόπτης που ανάβει το φως. Ο διακόπτης αυτός έχει χαρτοταινία. Η χαρτοταινία και ο διακόπτης όλος ήταν βρεγμένος».

Ο διακόπτης στον οποίο αναφέρεται ο πατέρας του μαθητή της τετάρτης Δημοτικού είναι καλυμμένος όλος με χαρτοταινία, που έχει γίνει για τεχνικούς λόγους, σύμφωνα με πηγές του σχολείου.

«Μας είπε (η δασκάλα) τον χτύπησε το ρεύμα, μήπως θα θέλετε να τον πάρετε, να τον πάτε στο νοσοκομείο;

Και η σύζυγος είπε «γιατί να πρέπει να περιμένετε να έρθω να τον πάρω εγώ να τον πάω στο νοσοκομείο; Καλέστε επιτόπου το ΕΚΑΒ να το πάει γρήγορα στο Παίδων».

Το παιδί εξακολούθησε να παραπονιέται για ενοχλήσεις στο δεξί του χέρι και έπειτα από αίτημα του παππού του, κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο μικρός μαθητής παρέμεινε μία ημέρα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη ατύχημα από έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Την επομένη του επεισοδίου, ο Δήμος έστειλε συνεργείο ηλεκτρολόγων στο σχολείο.

Ο έλεγχος δεν έδειξε κάποια βλάβη, διαρροή ή κατάσταση επικινδυνότητας. Σύμφωνα με το πόρισμα, που παραδόθηκε στη δημοτική αρχή, οι διακόπτες είναι στεγανοί και ασφαλείς στα νερά.

Ο 9χρονος έλαβε εξιτήριο, με την οικογένειά του να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

Ηλεκτροπληξία Σχολείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Κρίσιμες οι επόμενες 12 ώρες για τα χωριά του Σουφλίου μετά την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Καρανίκας για τα επεισόδια στη Νίκαια: Οι παρακμιακοί αριστεροί δικαιολογούν τον προπηλακισμό του Γεωργιάδη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Τρισάγιο για τα θύματα των Τεμπών στο σημείο της τραγωδίας – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πέλλα: Παρανάλωμα του πυρός διπλοκατοικία τα ξημερώματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Όσο μιλάει για θέματα που δεν γνωρίζει, εκτίθεται

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη