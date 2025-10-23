Ανείπωτη τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε βρέφος μόλις ενός μηνός

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα, όπου ένα βρέφος μόλις ενός μηνός άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, tο μωράκι μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στις 6 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από την γιαγιά του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. η οποία διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν