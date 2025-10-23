MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τιμά σήμερα τις επετείους της 26ης και της 28ης Οκτωβρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 11 π.μ. στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος, για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης την 26η Οκτωβρίου 1912, την επέτειο του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την εορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, ενώ τον Πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, επισκέπτης επίκουρος καθηγητής στην Επώνυμη Έδρα Διδασκαλίας και Έρευνας στις Μικρασιατικές Σπουδές, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα: «Η συμμετοχή των Μικρασιατών στο Έπος του 1940».

Μετά το τέλος του Πανηγυρικού θα βραβευθούν τα παιδιά των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος την καλλιτεχνική επιμέλεια θα έχει ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Ιγκόρ Πέτριν, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Κωνσταντίνος Λιάνος, φοιτητής του Τμήματος. Στο δεύτερο μέρος την καλλιτεχνική επιμέλεια θα έχει ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Γεώργιος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, στο οποίο θα συμμετάσχουν η Χρύσα Φώτη και ο Δημήτρης Μέξης, απόφοιτοι του Τμήματος.

28η Οκτωβρίου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Θοδωρής Αθερίδης για Σαββόπουλο: “Χθες γύρισα στο σπίτι και με πιάσανε τα κλάματα, πήρα ηρεμιστικό για να κοιμηθώ”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Κρεμλίνο για συνάντηση Πούτιν – Τραμπ: Οι ημερομηνίες δεν έχουν καθοριστεί

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Συγκινεί το “αντίο” του Χρήστου Μάστορα στον Διονύση Σαββόπουλο: “Ένωσες μια ολόκληρη Ελλάδα με τα τραγούδια σου”

ΖΩΔΙΑ 8 ώρες πριν

Αλλάζουν όλα! Τα 4 ζώδια που μεταμορφώνονται τον Νοέμβριο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βγαίνουν τα στηθαία στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών για τη δοκιμαστική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Δίκη για υποκλοπές: “Το ότι υπάρχει πολιτικός δάκτυλος φαίνεται από την παραίτηση συγκεκριμένων προσώπων στο περιβάλλον του πρωθυπουργού”, κατέθεσε ο Ανδρουλάκης