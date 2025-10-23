Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τιμά σήμερα τις επετείους της 26ης και της 28ης Οκτωβρίου

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 11 π.μ. στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος, για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης την 26η Οκτωβρίου 1912, την επέτειο του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την εορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, ενώ τον Πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, επισκέπτης επίκουρος καθηγητής στην Επώνυμη Έδρα Διδασκαλίας και Έρευνας στις Μικρασιατικές Σπουδές, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα: «Η συμμετοχή των Μικρασιατών στο Έπος του 1940».

Μετά το τέλος του Πανηγυρικού θα βραβευθούν τα παιδιά των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος την καλλιτεχνική επιμέλεια θα έχει ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Ιγκόρ Πέτριν, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Κωνσταντίνος Λιάνος, φοιτητής του Τμήματος. Στο δεύτερο μέρος την καλλιτεχνική επιμέλεια θα έχει ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Γεώργιος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, στο οποίο θα συμμετάσχουν η Χρύσα Φώτη και ο Δημήτρης Μέξης, απόφοιτοι του Τμήματος.