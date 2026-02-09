Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανώνυμη καταγγελία οδήγησε στην έρευνα για υπεξαίρεση 2,1 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των δικαστικών και ελεγκτικών αρχών για την υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, με βασικό πρόσωπο στο επίκεντρο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr το έναυσμα για την έρευνα δόθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία κινητοποίησε την Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι ελεγκτές φέρονται να επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην αγορά οικοπέδου δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο το 2024, το οποίο αποκτήθηκε έναντι 140.000 ευρώ. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου ανερχόταν σε 209.687 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω προβληματισμό στις αρχές.

Παράλληλα, στο πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής γίνεται αναφορά σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης παραδοσιακής κατοικίας σε ορεινό χωριό της Αρκαδίας, ιδιοκτησίας του προέδρου της ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ακίνητο υπέστη πλήρη ανακαίνιση υψηλού κόστους, ενώ φέρεται να διαθέτει πλέον και πισίνα. Το συγκεκριμένο ακίνητο δεν δεσμεύθηκε, καθώς προϋπήρχε της περιόδου ελέγχου, ωστόσο ερευνάται ο τρόπος χρηματοδότησης των εργασιών.

Αντίθετα, άλλο ακίνητο στην Αττική φέρεται να δεσμεύθηκε από την Αρχή και ανήκει σε έναν από τους υπόλοιπους πέντε εμπλεκόμενους που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη. Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος όσο και από την Οικονομική Εισαγγελία, με στόχο τον εντοπισμό επιπλέον προσώπων και εταιρειών που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ήδη έξι άτομα και έξι εταιρείες, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και άλλα πρόσωπα και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο σε επτά επιμορφωτικά προγράμματα της προηγούμενης εξαετίας.

Ο προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων, πέραν του Γιάννη Παναγόπουλου, φέρονται να περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης και ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου.

Το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής έχει ήδη ανατεθεί σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των μαρτυρικών καταθέσεων και τη συλλογή οικονομικών και φορολογικών στοιχείων, οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τα κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα που ερευνώνται.