Τρίκαλα: Κάθειρξη τριών ετών σε 33χρονο που απειλούσε να σκοτώσει τον κουνιάδο του με καραμπίνα

Ποινή κάθειρξης 3 ετών επέβαλε το δικαστήριο στον 33χρονο που αρχικά χτύπησε τη σύζυγό του και μετά απείλησε με καραμπίνα τον κουνιάδο του το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας στα Τρίκαλα, αναφέρει το trikalavoice.gr.

Το Δικαστήριο του επέβαλε 2+2 χρόνια για κάθε πράξη (ενδοοικογενειακή βία και απειλή με όπλο), τα οποία σύμπτυξε σε 3 συνολικά. Ο 33χρονος, παρά το ότι είχε λευκό ποινικό μητρώο, οδηγήθηκε στη φυλακή για να εκτίσει 4 μήνες, σύμφωνα και με τον νέο νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.

Απειλούσε ότι θα τον σκοτώσει

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 33χρονος άνδρας, εμφανώς εκτός ελέγχου, βρέθηκε στη μέση της οδού Βασιλέως Τσιτσάνη κρατώντας στα χέρια του κυνηγετική καραμπίνα, η οποία όπως αποδείχθηκε ήταν κλεμμένη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας φώναζε και απειλούσε ότι θα σκοτώσει τον κουνιάδο του, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους πολίτες και οδηγούς, που παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τις εξελίξεις.

Τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί

Η άμεση κινητοποίηση των ανδρών της Ασφάλειας Τρικάλων αποδείχθηκε καθοριστική. Με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, προσέγγισαν τον 33χρονο και, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Η καραμπίνα αφαιρέθηκε, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν έληξε εκεί. Ακολούθησαν σκηνές έντασης και εντός της οικογένειας, με τη σύζυγο του 33χρονου να προχωρά σε μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.