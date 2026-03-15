Θεσσαλονίκη: Δίωξη για συμμορία ασκήθηκε στα δύο άτομα που ήταν με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Πρόσθετη ποινική δίωξη για το αδίκημα της συμμορίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 19χρονου που αναζητούνταν από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος φέρεται να ήταν μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο τη στιγμή που εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε 23χρονος, ο οποίος έχει ήδη κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο νεαρός εμφανίστηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, γνωρίζοντας ότι είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές και ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αναζήτησή του για την υπόθεση.

Σε βάρος του ίδιου, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που φέρεται να ήταν μαζί με το θύμα, είχε ασκηθεί την προηγούμενη ημέρα ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για κατοχή αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου και κατά συναυτουργία.

