Θεσσαλονίκη: Στα Δικαστήρια ο 19χρονος για τη συμπλοκή στην Καλαμαριά – Είχε εκφράσει πρόθεση να παρουσιαστεί

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής 15 Μαρτίου ο 19χρονος, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τη συμμετοχή του στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε ήδη από το Σάββατο επικοινωνήσει με τον συνήγορό του, όταν πληροφορήθηκε ότι αναζητείται από τις αρχές, εκφράζοντας την πρόθεσή του να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα προσήλθε στα δικαστήρια προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή και να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα της φονικής συμπλοκής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την Παρασκευή το πρωί ο 19χρονος φέρεται να μετέβη στο στρατόπεδο όπου υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και να αποχώρησε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Όταν το Σάββατο ενημερώθηκε ότι βρίσκεται μεταξύ των προσώπων που αναζητούνται στο πλαίσιο της δικογραφίας, ξεκίνησε η διαδικασία συνεννόησης με τον δικηγόρο του για την παρουσίασή του στις δικαστικές αρχές.

Πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός είχε φιλική σχέση με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του στο περιστατικό, χωρίς ωστόσο να φαίνεται να συνδέεται με το δεύτερο πρόσωπο που επίσης αναζητείται από τις αρχές στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο στην Καλαμαριά.