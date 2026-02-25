Στο εδώλιο για ψευδορκία ο άντρας που κατέθεσε ότι οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου το αυτοκίνητο του Παντελίδη

Για ακόμη μία φορά βρίσκονται σήμερα στις δικαστικές αίθουσες η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου, οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη το μοιραίο πρωί της 18ης Φεβρουαρίου του 2016. Δέκα χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη, στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο υπεύθυνος για τις μάρκες στο σπίτι στο Ελληνικό όπου είχε στηθεί το χαρτοπαιχτικό παιχνίδι. Μαζί του κατηγορείται κι ένα ακόμη άτομο που ήταν επίσης στο σπίτι στα νότια προάστια.

Ο 57χρονος σήμερα κατηγορούμενος έχει μηνυθεί από τη Μίνα Αρναούτη και τη Φρόσω Κυριάκου για ψευδή κατάθεση και συγκεκριμένα για τα όσα είχε καταθέσει το 2020 στην ένορκη βεβαίωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία είχε υποστηρίξει πως ο ίδιος είχε βάλει τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού και πως η Φρόσω Κυριάκου είχε καθίσει στη θέση του οδηγού τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016. Κατάθεση που δόθηκε στη συμβολαιογράφο σχεδόν πέντε χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα και που οι δύο γυναίκες ισχυρίζονται πως είναι ψευδής εν γνώση του.

Το Protothema.gr παρουσιάζει όλη την επίμαχη κατάθεση που έδωσε ο 57χρονος στη συμβολαιογράφο υποστηρίζοντας πως ήταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας των γεγονότων που έλαβαν χώρα μέχρι και την αποχώρηση του Παντελή Παντελίδη και των δύο γυναικών από το σπίτι όπου είχε στηθεί το χαρτοπαικτικό παιχνίδι το πρωινό που έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. «Τον Παντελή Παντελίδη τον γνώριζα, είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές, αλλά δεν ήμασταν φίλοι. Στις 17-02- 2016 και γύρω στις 10.00 μ.μ. ώρα, πήγα σε σπίτι στο Ελληνικό – Αττικής, που θα γινόταν χαρτοπαιχτικό παιχνίδι. Εγώ ήμουν υπεύθυνος για τις μάρκες, δηλαδή έδινα μάρκες στους παίκτες ανάλογα με τα χρήματα που ζητούσαν και σημείωνα τι παίρνει ο καθένας. Με είχε καλέσει γι’ αυτήν την δουλειά ο Χ.Τ. και θα έπαιρνα ως μεροκάματο εκατό (100,00€) ευρώ.

Γύρω στις 3.00 π.μ. ώρα άκουσα ότι θα έρθει στο σπίτι και ο Παντελής Παντελίδης για να παίξει. Επειδή, ο Παντελής δεν γνώριζε που ακριβώς ήταν το σπίτι, γύρω στις 3.10 π.μ. ώρα, ο Β.Β., ο οποίος ήταν επίσης στο σπίτι, πήγε με το αυτοκίνητό του στο μαγαζί «Απλά Ελληνικά» στην Γλυφάδα, όπου ήταν ήδη εκεί ο Παντελής, για να του δείξει τον δρόμο. Δηλαδή, ο Παντελής Παντελίδης ακολούθησε με το δικό του αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο του Β.Β.

Περίπου στις 3.30 π.μ. ώρα έφτασε στο σπίτι ο Παντελής με δύο κοπέλες, την Φρόσω Κυριάκου και την Μίνα Αρναούτη. Την Φρόσω την γνώριζα από ένα μαγαζί που σύχναζε στην Γλυφάδα, ενώ την Μίνα δεν την γνώριζα. Ο Παντελίδης με το που ήρθε, ζήτησε ένα μπουκάλι ουίσκι «CHIVAS» και δύο μπουκάλια σαμπάνια και κάποιος από το σπίτι πήγε στο μαγαζί «Απλά Ελληνικά» και τα έφερε.

Ο Παντελίδης κάθισε στο τραπέζι και μαζί με άλλους οκτώ (έπαιζαν χαρτιά. Στο σπίτι υπήρχαν, επίσης, μια κοπέλα που δούλευε σαν σερβιτόρα και δύο «dealer», μια κοπέλα και ένας νεαρός, δηλαδή αυτοί που μοιράζουν τα χαρτιά. Οι δύο κοπέλες, που συνόδευαν τον Παντελή, δεν έπαιζαν. Η Μίνα καθόταν πίσω από τον Χ.Τ. και η Φρόσω καθόταν ΚΟΝΤΑ στον Παντελή και παρακολουθούσαν το παιχνίδι.

Καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού ο Παντελίδης έπινε από το μπουκάλι ουίσκι που του είχαν φέρει. Από το μπουκάλι αυτό έπινε ΜΟΝΟ ο Παντελίδης, ενώ οι κοπέλες έπιναν σαμπάνια. Μέχρι τις 6.30 π.μ. ο Παντελίδης είχε πιεί σχεδόν όλο το μπουκάλι. Το παιχνίδι τελείωσε γύρω στις 7.30 π.μ. ώρα. Ο Παντελίδης δεν ήταν καθόλου καλά, είχε μεθύσει, δεν μπορούσε καν να περπατήσει και ξάπλωσε στον καναπέ που ήταν απέναντι από την τηλεόραση και κοιμήθηκε. Μετά από δεκαπέντε περίπου λεπτά ο Χ.Τ. τον ξύπνησε και του κάναμε ένα καφέ, τον οποίο, όμως, δεν τον ήπιε. Μετά από πέντε λεπτά σηκώθηκε με τις κοπέλες να φύγουν και ο Χ.Τ. είπε στην Φρόσω να οδηγήσει εκείνη το αυτοκίνητο και αυτή είπε «ΕΝΤΑΞΕΙ, ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΩ ΕΓΩ». Ο Παντελής ήταν μεθυσμένος. Εγώ άνοιξα την πόρτα και συνόδευσα έξω τον Παντελή με τις κοπέλες.

Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο απέναντι από την είσοδο του σπιτιού σε μια χωμάτινη αλάνα. Εγώ έμεινα στην εξώπορτα, η οποία είναι υπερυψωμένη και τους έβλεπα, καθώς κινούνταν προς το αυτοκίνητο.

Ακριβώς πριν από το αυτοκίνητο υπήρχε ένα σημείο με χαλίκια. Σε αυτό το σημείο είδα τον Παντελή να σκοντάφτει και να πέφτει κάτω. Εγώ πήγα και τον σήκωσα και τον έβαλα στην θέση του συνοδηγού. Στην θέση του οδηγού κάθισε η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη μπήκε πίσω. Τους είδα να φεύγουν και το αυτοκίνητο το οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου. Εγώ επέστρεψα στο σπίτι. Στο σπίτι είχαν μείνει ο Λ.Ζ, ο Χ.Τ, ο Κ.Ο., η σερβιτόρα και η μια «dealer».

Μήνυση για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των δύο γυναικών έχει καταθέσει και ο 57χρονος.

Πηγή: protothema.gr