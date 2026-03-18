Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά – Ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε άμυνα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια, ο 23χρονος οπαδός του Άρη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του κατηγορούμενου είχε ασκηθεί τις προηγούμενες ημέρες ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, όπου και συνελήφθη.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, υπό τον φόβο επεισοδίων, λόγω του οπαδικού υπόβαθρου της υπόθεσης.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν στάθμευσε το όχημά του και κατευθύνθηκε προς την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Εκεί, όπως είπε, αντιλήφθηκε άτομα να τον πλησιάζουν απειλητικά.

Στην κατάθεσή του που έδωσε προ ημερών στην ΕΛ.ΑΣ. περιέγραψε ότι τρία άτομα κινήθηκαν εναντίον του, με έναν εξ αυτών να κρατά σφυρί, ενώ ακόμη δύο βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να διαφύγει, τρέχοντας προς την οδό Αργοναυτών, ωστόσο δέχθηκε επίθεση και ακινητοποιήθηκε στην οδό Παπαδημητρίου.

Κατά τα λεγόμενά του, δέχθηκε χτυπήματα με σφυρί, γροθιές και κλωτσιές. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι που είχε μαζί του για να αμυνθεί, χωρίς να αντιληφθεί ποιον τραυμάτισε.

«Οπαδικό υπόβαθρο» βλέπει ο 23χρονος

Ο κατηγορούμενος στην κατάθεση που έδωσε στην ΕΛ.ΑΣ. απέδωσε την επίθεση σε οπαδικά κίνητρα, κάνοντας λόγο για προηγούμενα περιστατικά εις βάρος του.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στην περιοχή της Νεάπολης από οργανωμένους οπαδούς, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο κατάστημα του πατέρα του, σπάζοντας τζαμαρία και ρίχνοντας καπνογόνο.

Κατά τον ίδιο, τα περιστατικά αυτά συνδέονται με οργανωμένες οπαδικές ομάδες και συνέβαλαν στη δημιουργία έντονου φόβου, που – όπως ισχυρίζεται – επηρέασε την αντίδρασή του το βράδυ της επίθεσης.