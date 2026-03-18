Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος οπαδός του Άρη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας είχε ασκήσει τις προηγούμενες μέρες σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μαζί με τον δικηγόρο του και λίγο αργότερα συνελήφθη.

Αξίζει να σημειωθεί πως από νωρίς το πρωί της Τετάρτης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του Δικαστικού Μεγάρου υπό τον φόβο ταραχών εξαιτίας του οπαδικού υποβάθρου του επεισοδίου.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Τσιάρας: Πλέγμα στήριξης για ρύζι και μύδια – Σταθερή επιλογή η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Στην Κωνσταντινούπολη τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αυτοκίνητο εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα, μετά από σύγκρουση με άλλο ΙΧ – Δείτε φωτογραφίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την ανάπλαση του άξονα της Αγίας Σοφίας – “Εντός χρονοδιαγράμματος”, λέει η εταιρεία – Βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με τη στάση του πυροβολούσε τη συλλογική προσπάθεια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 20 Μαρτίου