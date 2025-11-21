MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε έκκληση προς τον λαό της χώρας του μετά το σκληρό πρέσινγκ της αμερικανικής πλευράς να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια πολύ σκληρή επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο απώλειας ενός βασικού εταίρου», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας και ότι θα εργαστεί γρήγορα και αποτελεσματικά με τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στους πολίτες ότι η χώρα καλείται να διαλέξει «είτε τα δύσκολα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας – ο δυσκολότερος – και περαιτέρω κίνδυνοι».

«Αυτή τη στιγμή, η πίεση προς την Ουκρανία είναι από τις βαρύτερες», παραδέχθηκε, προαναγγέλλοντας εποικοδομητική αναζήτηση λύσεων με τις ΗΠΑ. «Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα έρεισμα για να πει ότι είναι η Ουκρανία που δεν θέλει την ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί», είπε.

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται μετά τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ θέλουν την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά και τη δημοσιοποίηση προσχεδίου των 28 σημείων, από το οποίο προκύπτει ότι το Κίεβο πρέπει να προβεί σε ιδιαίτερα σκληρές παραχωρήσεις.

