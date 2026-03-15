ΥΠΕΞ Ιράν: Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει παρά μόνο όταν το Ιράν θα είναι βέβαιο ότι δεν θα ξανασυμβεί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα πως ο πόλεμος εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν θα τελειώσει παρά μόνο όταν το Ιράν θα είναι «βέβαιο» ότι δεν μπορεί να ξανασυμβεί.

«Αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει όταν θα είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξαναγίνει και ότι επίσης θα καταβληθούν αποζημιώσεις. Το ζήσαμε αυτό τον περασμένο χρόνο: το Ισραήλ επιτέθηκε, κατόπιν οι ΗΠΑ (…) επέστρεψαν, αναδιοργανώθηκαν και μας επιτέθηκαν εκ νέου», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στον ενημερωτικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed, αναφερόμενος στο προηγούμενο πόλεμο του Ιουνίου του 2025.

«Η Τεχεράνη διαθέτει “πολλές αποδείξεις” ότι αμερικανικές βάσεις στη Μ. Ανατολή χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον της»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα, ότι η Τεχεράνη διαθέτει «πολλές αποδείξεις» που επιβεβαιώνουν πως αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Διαθέτουμε πολυάριθμες αποδείξεις: υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης που δείχνουν ότι οι βάσεις των ΗΠΑ σε αυτήν την περιοχή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον μας», δήλωσε ο Αραγτσί στον αραβόφωνο ενημερωτικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed, αναφέροντας πως πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επιθέσεις εναντίον της νήσου Χαργκ, στον Κόλπο, η οποία φιλοξενεί τον κύριο εξαγωγικό κόμβο μαύρου χρυσού του Ιράν.

