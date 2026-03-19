WSJ: Ο Τραμπ ζητά να μην γίνουν άλλες επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί άλλες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά την επίθεση της Τετάρτης από το Ισραήλ στο σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Αν και ο Τραμπ υποστήριξε την επίθεση ως μήνυμα προς το Ιράν για την απόφασή του να μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, η αμερικανική κυβέρνηση αναφέρει ότι ο πρόεδρος είναι κατά περαιτέρω πλήγματος στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν, εκτός αν το Ιράν επιδεινώσει την κατάσταση στην περιοχή, όπως αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ)

Η ισραηλινή επίθεση στο South Pars ως «μήνυμα» προς το Ιράν

Η επίθεση του Ισραήλ στο South Pars, το μεγαλύτερο φυσικό αέριο πεδίο του Ιράν, έχει προκαλέσει διεθνή αντιδράσεις και η Ουάσινγκτον φαίνεται να την έχει υποστηρίξει ως μία «αυστηρή προειδοποίηση» προς το Ιράν. Ο Τραμπ ήταν ενήμερος για την επιχείρηση πριν από την πραγματοποίησή της και πίστευε ότι το μήνυμα είχε αποσταλεί αποτελεσματικά στην Τεχεράνη, λόγω του μπλοκαρίσματος του Στενού του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον τονίζει ότι η ενέργεια αυτή ήρθε ως απάντηση στην ιρανική στρατηγική να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι κρίσιμο για τις διεθνείς προμήθειες πετρελαίου.

Ο Τραμπ, ενώ αρχικά στήριξε την επίθεση, εξέφρασε την επιθυμία να αποφευχθούν περαιτέρω πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν.

Απρόσμενη αλλαγή πολιτικής ανάλογα με τις ενέργειες του Ιράν

Παρά τη θέση του υπέρ της επίθεσης στο South Pars, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να είναι κατά της κλιμάκωσης της στρατηγικής των επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους του Ιράν, εκτός αν η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ κλιμακωθεί περαιτέρω.

Σημειώνεται πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν αποκλείει την επανεξέταση της στάσης της, αν το Ιράν συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες στην περιοχή.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω στρατηγικών κινήσεων ανάλογα με την κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ανοιχτή και δυναμική, με ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εφόσον το Ιράν αυξήσει την ένταση.