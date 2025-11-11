Τουρκία: 60χρονος σκότωσε την 52χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους επειδή είχε ζητήσει διαζύγιο

Στον δικαστή που εξέδωσε το διαζύγιό του από την 52χρονη σύζυγό του επέρριψε τις ευθύνες για το έγκλημα που διέπραξε τον Οκτώβριο του 2024 ο 60χρονος Ατίλα Τσετίν στην Τουρκία, όταν πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε τη γυναίκα μπροστά στα μάτια των παιδιών της.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο Τσετίν, ο οποίος είναι οδοντεχνίτης στο επάγγελμα, φαίνεται να κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του, να παίρνει ένα όπλο, να μπαίνει σε ένα κτήριο και εκεί να πυροβολεί την 52χρονη οδοντίατρο Γιασεμίν Τσετίν.

«Ο δικαστής που έβγαλε το διαζύγιο μου κατέστρεψε τη ζωή στα 60 μου» είπε ο Τσετίν στο δικαστήριο.

Η κόρη του ζευγαριού κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο 60χρονος είχε προσπαθήσει να τη σκοτώσει πριν από 1,5 χρόνο. «Τότε είχα βγάλει περιοριστικά μέτρα. Την ημέρα της δολοφονίας η μητέρα μου και η αδελφή μου ήταν μπροστά στο σπίτι μας. Εκείνος πάρκαρε το αυτοκίνητό του και άρχισε να την βρίζει φωνάζοντας “άτιμη, άτιμη”. Όταν προσπάθησα να τον απομακρύνω, τράβηξε πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί».

«Ο πατέρας μου ήταν συνεχώς βίαιος απέναντι μας. Τον είχαμε καταγγείλει. Η μητέρα μου υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Ο πατέρας μου όμως συνέχισε να μας παρενοχλεί. Την ημέρα της δολοφονίας σκότωσε τη μητέρα μου μπροστά στα μάτια μου και της αδελφής μου», κατέθεσε ο γιος της 52χρονης.

Ο 60χρονος δράστης υποστήριξε, επίσης, ότι η σύζυγός του τον απατούσε με δύο άνδρες και ότι τη μοιραία ημέρα ήθελε μόνο να την εκφοβίσει: «Όταν πήγα να της μιλήσω, θύμωσα όταν με προσέβαλε και πυροβόλησα με το όπλο που είχα μαζί μου. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω ή να την τραυματίσω, ήθελα απλά να τη φοβερίσω».