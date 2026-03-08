Την κοινή παραγωγή όπλων μεταξύ Ουκρανίας και Ολλανδίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ρομπ Γιέτεν, συζήτησαν την κοινή παραγωγή όπλων ανέφερε σήμερα ο Ζελένσκι, στη διάρκεια επίσκεψης του τελευταίου στο Κίεβο.

«Είναι σημαντική η κοινή παραγωγή όπλων με την Ολλανδία, ενώ σίγουρα θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

🇳🇱🇺🇦 Zelensky: I am grateful to the Prime Minister of the Netherlands for such a symbolic visit – coming to Ukraine almost immediately after beginning his work at the head of the new Government.



I informed Rob Jetten about the situation on the battlefield and about the Russian… pic.twitter.com/0jJXnz1xSm March 8, 2026

«Το συζητήσαμε αυτό λεπτομερώς στη διάρκεια της συνάντησης -επενδύσεις, άδειες και πιθανούς όγκους παραγωγής», πρόσθεσε.