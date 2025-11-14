MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Στοκχόλμη: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες ο απολογισμός του τροχαίου με το λεωφορείο που έπεσε σε στάση

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή, καθώς ένα διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση στην περιοχή Östermalm, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα αίτια παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πληροφορίες από τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Αρχές δεν σχετίζουν το δυστύχημα με τρομοκρατία.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί και είναι σε κατάσταση σοκ. Σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τις ηλικίες των θυμάτων.

Στο σημείο του περιστατικού, σε μικρή απόσταση από σταθμό του μετρό, προκλήθηκε χάος, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, λίγο πριν τις 3:30 (τοπική ώρα, 4:30 στην Ελλάδα).

Μέλος της υπηρεσίας διάσωσης που βρέθηκε στο σημείο, εκτίμησε πως το λεωφορείο πρέπει να βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, καθώς μέσα σε αυτό δεν βρισκόταν επιβάτες, ενώ εκτιμάται πως ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στην εφημερίδα Expressen ότι αποβιβαζόταν από άλλο λεωφορείο στο ίδιο σημείο. «Διέσχισα τον δρόμο και είδα το διώροφο λεωφορείο που έπεσε στον κόσμο που περίμενε στη στάση», είπε. Άνθρωποι φώναζαν και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Πληροφορήθηκα την τραγική είδηση, ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης. Άνθρωποι που ίσως επέστρεφαν στα σπίτια τους για να βρεθούν με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους ή να περάσουν μια ήσυχη βραδιά», σχολίασε.

