Ρωσία- ΗΠΑ: Ο Πούτιν προειδοποιεί τον Τραμπ για τις “δυσμενείς συνέπειες” από μια νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του για τις “δυσμενείς συνέπειες” που θα μπορούσε να έχει μια νέα στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε ο διπλωματικός του σύμβουλος.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών, ο Πούτιν “υπογράμμισε τις αναπόφευκτες και εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες όχι μόνο για το Ιράν και τους γείτονές του, αλλά και για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ καταφύγουν ακόμη μια φορά στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διπλωματικός σύμβουλος Γιούρι Ουσάκοφ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φρίκη στη Βραζιλία: Μητέρα και πατριός έθαψαν ζωντανή 5χρονη – Της είχαν φράξει την αναπνοή με χώμα
- Στην Ελλάδα αποβιβάζονται οι 175 ακτιβιστές μετά το ρεσάλτο σε στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα – “Την ευχαριστούμε” λέει το Ισραήλ
- Συνάντηση ΕΑΥΘ με τον δήμαρχο Παύλου Μελά – Αίτημα συνεργασίας για δημιουργία παιδικού σταθμού και ΚΔΑΠ στη δυτική Θεσσαλονίκη