Παρίσι: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι προσπάθησε να επιτεθεί σε αστυνομικό κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι την Παρασκευή, με αποτέλεσμα ένας δεύτερος αστυνομικός να ανοίξει πυρ για να τον εξουδετερώσει, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού και τον δήμαρχο του 8ου διαμερίσματος του Παρισιού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού. Ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, oύτε υπήρξε κάποιος άλλος τραυματισμός.

Paris: les images de l'interpellation de l'agresseur d'un gendarme au niveau de l'Arc de Triomphe pic.twitter.com/1AurnuOcDA February 13, 2026

Η επίθεση έλαβε χώρα κοντά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου αστυνομικοί αναζωπύρωναν τη φλόγα, όπως ανέφερε η αστυνομία του Παρισιού.

Η γαλλική εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν ενήμερη για την κατάσταση και είχε ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί η εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αντέδρασε τόσο γρήγορα.

💬 "La personne touchée se trouve dans un état très grave"



➡️ Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez réagit après l'agression d'un gendarme à l'Arc de Triomphe pic.twitter.com/Ik6taDNNDl — BFM (@BFMTV) February 13, 2026

Ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές. Προέρχεται απο το Μόλενμπεκ, γνωστό προάστιο των Βρυξελλών που έχει αποκτήσει τη φήμη «κυψέλης τζιχαντιστών» μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015 και στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2016.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr