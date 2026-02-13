MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Παρίσι: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου

|
THESTIVAL TEAM

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι προσπάθησε να επιτεθεί σε αστυνομικό κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι την Παρασκευή, με αποτέλεσμα ένας δεύτερος αστυνομικός να ανοίξει πυρ για να τον εξουδετερώσει, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού και τον δήμαρχο του 8ου διαμερίσματος του Παρισιού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού. Ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, oύτε υπήρξε κάποιος άλλος τραυματισμός.

Η επίθεση έλαβε χώρα κοντά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου αστυνομικοί αναζωπύρωναν τη φλόγα, όπως ανέφερε η αστυνομία του Παρισιού.

Η γαλλική εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν ενήμερη για την κατάσταση και είχε ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί η εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αντέδρασε τόσο γρήγορα.

Ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές. Προέρχεται απο το Μόλενμπεκ, γνωστό προάστιο των Βρυξελλών που έχει αποκτήσει τη φήμη «κυψέλης τζιχαντιστών» μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015 και στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2016.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr

Παρίσι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Λούβρο: Πλημμύρισε αίθουσα με έργα τέχνης του 15ου και 16ου αιώνα εξαιτίας διαρροής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Νόβακ Τζόκοβιτς: Νιώθω Έλληνας αλλά πρέπει να μάθω τη γλώσσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Έλενα Ράπτη: Το δημογραφικό απαιτεί συνεκτική και μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μενδώνη από Καστοριά: Υλοποιούμε το μεγαλύτερο έργο Πολιτισμού που έχει υπάρξει ποτέ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Δημήτρης Κούβελας: Ενισχύουμε τον εργαζόμενο, σεβόμαστε την επιχείρηση, θωρακίζουμε την οικονομία

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ιταλία: Πέντε μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης καταδικάστηκαν για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος