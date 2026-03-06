MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Στέλνει βοήθεια και τεχνογνωσία στις ΗΠΑ για την αναχαίτιση των drones του Ιράν στη Μέση Ανατολή

THESTIVAL TEAM

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν το περασμένο Σάββατο (28.02.2026) τα drones έχουν γίνει σημαντικό όπλο στα χέρια της Ισλαμικής Δημοκρατίας και μια χώρα ξέρει πολύ καλά πως να τα αντιμετωπίσει, η Ουκρανία.

Αντιμέτωπο με μαζικά πλήγματα drones ιρανικού σχεδιασμού από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, το Κίεβο ανέπτυξε αρκετά αποτελεσματικά μέσα και φθηνά για να τα καταρρίπτει, ιδίως μέσα αναχαίτισης που καταστρέφουν τα drones.

Για τον λόγο αυτό, θα αποστείλει «προσεχώς» στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά drones, ανακοίνωσε σήμερα (06.03.2026) στο Γαλλικό Πρακτορείο, υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Η άφιξη Ουκρανών στρατιωτικών στον Περσικό Κόλπο αναμένεται προσεχώς», δήλωσε ο αξιωματούχος ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για να «διευκρινιστεί πώς θα γίνει», πρόσθεσε.

Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο ελπίζει να εξασφαλίσει πυραύλους για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, που είναι τα μόνα που μπορούν να καταρρίψουν τους βαλλιστικούς πυραύλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα κατά της Ουκρανίας, όπως και διπλωματική υποστήριξη απέναντι στη Ρωσία, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

«Χρειαζόμαστε πυραύλους για τα Patriot, χρηματοδότηση για την παραγωγή όπλων για τη δική μας άμυνα, όπως και διπλωματική υποστήριξη για να δώσουμε τέλος στον πόλεμο εδώ», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Πέμπτη (05.03.2026), ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν την υποστήριξη της Ουκρανίας για την προστασία τους από τα ιρανικά drones εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Η αμερικανική πλευρά το αιτήθηκε, είπαν: «Παρακαλώ» και η Ουκρανία δέχθηκε να παράσχει μια τέτοιου είδους βοήθεια», σημείωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος στο AFP.

Ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να διευκρινίσει περαιτέρω όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου αποστολής, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των στρατιωτικών που αναμένεται να μετάσχουν.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε καθορίζονται όλα», σημείωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος κατέληξε λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τις λεπτομέρειες».

ΗΠΑ Ιράν Ουκρανία

