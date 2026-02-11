Όρμπαν: Κήρυξη πολέμου κατά της Ουγγαρίας το σχέδιο ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν επέκρινε έντονα το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιτάχυνση της ένταξης της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας την προοπτική αυτή «ανοιχτή κήρυξη πολέμου» εις βάρος της χώρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται σχέδιο που θα επιτρέψει την ταχύτερη προώθηση της υποψηφιότητας του Κιέβου, ακόμη και με τη χορήγηση μερικής ιδιότητας μέλους πριν από την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει η χώρα του να ενταχθεί στην Ένωση έως το 2027, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Όρμπαν, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα, αντιτίθεται σταθερά στην ένταξη της Ουκρανίας. Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη-μέλη εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους για να παρακάμψουν ενδεχόμενο ουγγρικό βέτο. Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβάνεται η άσκηση πίεσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ή ακόμη και η ενεργοποίηση του Άρθρου 7 της Συνθήκης της ΕΕ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου της Βουδαπέστης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την Τετάρτη, ο Ούγγρος πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε «ανοιχτή κήρυξη πολέμου κατά της Ουγγαρίας».

The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.



This new plan is an open declaration of war against Hungary.… February 11, 2026

«Αποφάσισαν ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί στην Ένωση ήδη από το 2027», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αγνοούν την απόφαση του ουγγρικού λαού και είναι αποφασισμένοι να απομακρύνουν την ουγγρική κυβέρνηση με κάθε μέσο».

Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε προεκλογικό κλίμα, καθώς τον Απρίλιο διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία. Ο Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία τα τελευταία είκοσι χρόνια, εμφανίζεται να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις, με το κόμμα του, Fidesz, να αντιμετωπίζει ενισχυμένη αντιπολίτευση, η οποία έχει δεσμευθεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου.