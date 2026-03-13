Ο Μακρόν καλεί τον Πούτιν να μην χαίρεται με τον πόλεμο στο Ιράν – “Καμία αναστολή των κυρώσεων”

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Παρασκευή, μετά τη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία «κάνει λάθος» αν ελπίζει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα της προσφέρει μια αναστολή των εις βάρος της μέτρων, υπενθυμίζοντας την απόφαση της G7 να μην «αναθεωρήσει» την πολιτική κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της πολιτικής κυρώσεων μας έναντι της Ρωσίας. Αυτή είναι η πάγια θέση της G7 και είναι προφανώς η θέση της Γαλλίας και της Ευρώπης», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, παρά την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε άρση κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Ουάσιγκτον ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε οτι με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων η Ρωσία θα εξοικονομήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ δυσκολεύοντας τις προσπάθειες για το τέλος του πολέμου.

Ο Εμάνουελ Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεσμεύτηκε ότι θα δώσει η Ευρωπαΐκή Ενωση στην Ουκρανία θα υλοποιηθεί, παρά το βέτο της Ουγγαρίας στην εκταμίευση των πρώτων δόσεων.

«Αν υπάρχουν αντιρρήσεις τότε εναπόκειται στο κάθε έθνος η τήρηση των δεσμεύσεων που από κοινού ανέλαβαν τα κράτη της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας τον περασμένο Δεκέμβριο είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφερόμενος τέλος στον θάνατο ενός Γάλλου στρατιώτη στο ιρακινό Κουρδιστάν, ότι «η θέση της Γαλλίας είναι καθαρά αμυντική» και ότι «θα συνεχίσει να επιδεικνύει ψυχραιμία, ηρεμία και αποφασιστικότητα, να είναι αξιόπιστη απέναντι στους εταίρους της, να προστατεύει τους πολίτες της και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά και την ασφάλειά τους.

