Ντόναλντ Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο άνευ όρων παράδοση

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, για την έκβαση του πολέμου στο Ιράν.

Με τόν αναβρασμό στη Μέση Ανατολή να χτυπά κόκκινο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο άνευ όρων παράδοση, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επαναφέρουν τη χώρα από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο με ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ και ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ηγέτη (ή ηγετών), εμείς, μαζί με πολλούς από τους θαυμάσιους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ. ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. “ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA!).” Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος έχει μπει στην 7η ημέρα του.