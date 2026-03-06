MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο άνευ όρων παράδοση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, για την έκβαση του πολέμου στο Ιράν

Με τόν αναβρασμό στη Μέση Ανατολή να χτυπά κόκκινο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο άνευ όρων παράδοση, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επαναφέρουν τη χώρα από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο με ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ και ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ηγέτη (ή ηγετών), εμείς, μαζί με πολλούς από τους θαυμάσιους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ. ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. “ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA!).” Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος έχει μπει στην 7η ημέρα του.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Υδροπλάνο προσθαλασσώθηκε για πρώτη φορά στην Ιτέα – Η Φωκίδα μπαίνει στον χάρτη των θαλάσσιων αερομεταφορών

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη – “Περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης, έρχονται εκπλήξεις” λένε οι IDF

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Πράξη Αγάπης: Έκκληση βοηθείας για τον 5χρονο Άρη με σύνδρομο Down

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

Φυσικό αέριο: Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ – Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 49χρονο που οδηγούσε ΙΧ χωρίς πινακίδες και δίπλωμα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν