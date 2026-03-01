Μέση Ανατολή: Το Ιράν αποπειράθηκε να εκτοξεύσει πυραύλους κατά αμερικανικού αεροπλανοφόρου – Νεκροί από ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν που είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας.

Τουλάχιστον εννέα νεκροί, αλλά και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι, είναι ο απολογισμός χτυπήματος ιρανικού πυραύλου στην ισραηλινή πόλη Μπέιτ Σεμές το μεσημέρι της Κυριακής

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

“Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού”, ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, την Κυριακή, ακούστηκαν εκρήξεις τόσο στο Ντουμπάι όσο και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. Οι αμυντικές δυνάμεις ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν πυραύλους που κατευθύνονταν προς τις περιοχές αυτές, σε αντίποινα για τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί το Σάββατο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφεραν οι αρχές, σε πλήγματα που εξαπέλυσε από χθες, Σάββατο, το Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Τρεις υπήκοοι Πακιστάν, Νεπάλ και Μπανγκλαντές σκοτώθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανέφερε ότι, από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων, τα Εμιράτα εντόπισαν 165 βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων οι 152 καταστράφηκαν, καθώς και δύο πυραύλους κρουζ.

Εξάλλου, «εντοπίστηκαν 541 drones (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα), εκ των οποίων τα 506 αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», πρόσθεσε το υπουργείο.