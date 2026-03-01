MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον εννέα νεκροί από χτύπημα ιρανικού πυραύλου έξω από την Ιερουσαλήμ

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον εννέα νεκροί, και 20 τραυματίες, είναι ο απολογισμός χτυπήματος ιρανικού πυραύλου στην ισραηλινή πόλη Μπέιτ Σεμές το μεσημέρι της Κυριακής

Η υπηρεσία Magen David Adom (το ισραηλινό ΕΣΥ) αναφέρει ότι οι γιατροί της περιθάλπουν και «αρκετούς τραυματίες» μετά από το χτύπημα.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα κορίτσι σε σοβαρή κατάσταση, αναφέρει η MDA.

Το Μπέιτ Σεμές είναι ισραηλινή πόλη περίπου 30 χλμ δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα, είχαν αναφερθεί δύο Ισραηλινοί νεκροί από ιρανικό πλήγμα.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι από τα ιρανικά πλήγματα έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένας άνθρωπος στο Κουβέιτ.

Ιερουσαλήμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Αργύρης Αγγέλου: Τους έχω ξεγελάσει όλους, όταν πηγαίνω σε ένα άγνωστο περιβάλλον, κάνω τον χαζούλη

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ – Ιρανική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Η κοινωνία δεν συγχωρεί, δεν ξεχνά, δεν παραιτείται – Διεκδικούμε όλοι μαζί δικαιοσύνη

ΔΕΘ 2 ώρες πριν

Εντυπωσιακή προσέλευση Βαλκάνιων εμπορικών επισκεπτών στην Artozyma – Έντονο το ενδιαφέρον για την AIJS

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Η κυβέρνηση του Ιράν επιβεβαιώνει ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε – Κηρύσσεται πένθος 40 ημερών