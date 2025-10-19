Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

Εννέα πολύτιμα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας κλάπηκαν τα ξημερώματα από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, έπειτα από μια θεαματική διάρρηξη που θυμίζει κινηματογραφική ταινία.

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τρεις και έφτασαν στο μουσείο με δύο σκούτερ.

Στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Έπειτα με τη βοήθεια ενός ανυψωτικού, κατάφεραν να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο, στη φημισμένη Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Με ένα αλυσοπρίονο έσπασαν τα τζάμια και οι δύο από τους δράστες εισήλθαν στο εσωτερικό, ενώ ο τρίτος παρέμεινε έξω για να επιτηρεί.

Ακολούθως, κατευθύνθηκαν προς τη Γκαλερί Ναπολέοντα και τη Γκαλερί των Γάλλων ηγεμόνων, από όπου αφαίρεσαν εννέα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κολιέ, καρφίτσες και διαδήματα ανεκτίμητης αξίας.

Σύμφωνα με πηγή μέσα από το μουσείο, το διάσημο διαμάντι «Régent» -το μεγαλύτερο της συλλογής, βάρους άνω των 140 καρατίων- δεν συμπεριλαμβάνεται στα κλεμμένα αντικείμενα.

Η ζημιά αποτιμάται βάσει των φωτογραφιών των κοσμημάτων που λείπουν, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού έχει ήδη ανοίξει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή» και ανέθεσε την υπόθεση στη Μονάδα Καταστολής του Εγκλήματος (Brigade de répression du banditisme – BRB).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένα από τα κλοπιμαία εντοπίστηκε έξω από το κτίριο του μουσείου: πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, έργο τέχνης ανυπολόγιστης αξίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να το εγκατέλειψαν κατά τη διαφυγή τους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων κοσμημάτων και την ταυτότητα των δραστών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λορέν Νουνιέζ, οι δράστες είχαν να σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο, το οποίο το εκτέλεσαν σε μόλις 7′.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η κλοπή, στο μουσείο έσπευσε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε στα social media η Ντατί.

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση, ενώ το μουσείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα.

Να σημειωθεί ότι το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με 30.00 επισκέπτες τη μέρα, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν αλλοδαποί.