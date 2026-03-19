Ιράν: Οι βουλευτές προτείνουν την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που διαπλέουν το Στενό του Χορμούζ

Το Ιράν εξετάζει πρόταση για την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Xορμούζ, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μια πιθανή προσπάθεια να αξιοποιηθεί οικονομικά ο έλεγχος που απέκτησε πρόσφατα η Τεχεράνη επί της κρίσιμης σημασίας θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Χορμούζ για τα πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή τους συμμάχους τους.

«Στο κοινοβούλιο εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι χώρες θα πρέπει να πληρώνουν τέλη στην Ισλαμική Δημοκρατία, προκειμένου το Στενό του Χορμούζ να χρησιμοποιείται ως ασφαλής οδός» για τις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας και εμπορικών προϊόντων, δήλωσε η βουλευτής Σομαγιέ Ραφιέ, μετέδωσε το πρακτορείο Isna.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, o οποίος διετέλεσε μεταβατικός πρόεδρος του Ιράν μετά τον θάνατο του Εμπραΐμ Ραϊσί, «χρησιμοποιώντας τη στρατηγική θέση του Στενού του Χορμούζ μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις (στη Δύση) και να εμποδίσουμε τα πλοία τους να περνούν από αυτή τη θαλάσσια οδό».

Την Τρίτη ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είχε επισημάνει ότι η κυκλοφορία στο Στενό του Χορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ «στην προπολεμική κατάσταση».

Τις τελευταίες ημέρες το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση κάποιων πλοίων από χώρες που θεωρεί συμμαχικές, ενώ προειδοποίησε ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες.