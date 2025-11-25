MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ινδονησία: Τέλος στο κρέας σκύλου και γάτας – Ιστορική απαγόρευση στην Τζακάρτα

Υπό την πίεση εκστρατείας οργανώσεων για την προστασία των ζώων, η πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα απαγόρευσε επίσημα την κατανάλωση κρέατος σκύλων, γατών και άλλων ζώων που ενδέχεται να μεταφέρουν λύσσα.

Ο κυβερνήτης Πραμόνο Ανούνγκ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε χθες το σχετικό διάταγμα, το οποίο βάζει τέλος στο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο εμπόριο κρέατος σκύλου και γάτας στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας.

Όπως διευκρίνισε, η νέα ρύθμιση απαγορεύει πλέον την πώληση, τη μεταφορά και την κατανάλωση των ζώων αυτών, είτε πρόκειται για ζωντανά ζώα είτε για νωπό ή επεξεργασμένο κρέας. Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του AFP, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών πριν από την πλήρη εφαρμογή της απαγόρευσης.

Η απόφαση χαιρετίστηκε θερμά από ακτιβιστές, οι οποίοι τη θεωρούν σημαντικό βήμα σε μια χώρα όπου το εμπόριο κρέατος σκύλου και γάτας εξακολουθεί να επιτρέπεται σε αρκετές περιοχές. Η οργάνωση Dog Meat Free Indonesia χαρακτήρισε την πολιτική αυτή «σύμφωνη με το Σύνταγμα», υπενθυμίζοντας ότι στόχος του είναι η προστασία όλων των Ινδονησίων και η προώθηση ενός «δίκαιου και πολιτισμένου κράτους».

Παρότι η Ινδονησία παραμένει μία από τις λίγες χώρες όπου η πρακτική αυτή συνεχίζεται, οι περιορισμοί αυξάνονται σταδιακά: ορισμένες πόλεις, όπως η Σεμαράνγκ στη νήσο Ιάβα, είχαν ήδη αρχίσει τα τελευταία χρόνια να επιβάλλουν τοπικούς περιορισμούς στο συγκεκριμένο εμπόριο.

