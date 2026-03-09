MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Ολλανδία στέλνει φρεγάτα στη Μεσόγειο για την προστασία της Κύπρου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει μια φρεγάτα στη Μεσόγειο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, ώστε να βοηθήσει στην προστασία της Κύπρου και άλλων συμμάχων και να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα που κινδυνεύει από την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Την περασμένη εβδομάδα η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερα ότι η Γαλλία της ζήτησε να συμμετάσχει στην αντιαεροπορική άμυνα και να στείλει μια φρεγάτα για να στηρίξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που θα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο.

Ολλανδία Φρεγάτα

