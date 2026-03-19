Αναγκαστική προσγείωση αμερικανικού F-35 μετά από πλήγμα πάνω από το Ιράν

Ένα μαχητικό F-35 των ΗΠΑ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, αφού υπέστη ζημιές που φέρεται να προκλήθηκαν από ιρανικό πλήγμα, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, λοχαγό Τιμ Χόκινς, το αεροσκάφος εκτελούσε «πολεμική αποστολή πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί. Ο Χόκινς είπε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Το stealth μαχητικό προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ ο πιλότος είναι σε «σταθερή κατάσταση», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά που το Ιράν πλήττει αμερικανικό αεροσκάφος στον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ χρησιμοποιούν μαχητικά F-35 Lightning II στη σύγκρουση, με το κόστος κάθε αεροσκάφους να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για ευρεία επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν αποφασιστικά» και ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν έχει «ισοπεδωθεί».