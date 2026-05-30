Αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν πλοίο με προορισμό ιρανικό λιμάνι

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν ένα φορτηγό πλοίο, υπό σημαία Γκάμπιας, που επιχειρούσε να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιό του.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) η επιχείρηση αυτή έγινε την Παρασκευή, αφού το πλοίο Lian Star δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα να τηρήσει τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

«Ένα αμερικανικό αεροσκάφος έθεσε το πλοίο εκτός λειτουργίας, εκτοξεύοντας έναν πυραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιό του. Το πλοίο δεν πλέει πλέον προς το Ιράν» αναφέρει η ανακοίνωση.

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα στο πλοίο Lian Star.

H Centcom υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έθεσαν πέντε εμπορικά πλοία εκτός λειτουργίας» και αναχαίτισαν άλλα 116, εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

