Open Call για τη “Λατρευτική Εβδομάδα 2026” από τον Δήμο Θεσσαλονίκης – H πρόσκληση σε καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων & Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης ανακοινώνουν την έναρξη του Open Call για τη «Λατρευτική Εβδομάδα 2026».

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θεσμούς της πόλης, που έχει πλέον και διεθνή χαρακτήρα, ο οποίος πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Με φόντο την πλούσια βυζαντινή κληρονομιά, βυζαντινούς ιερούς ναούς, μνημεία UNESCO και εμβληματικά τοπόσημα της πόλης, η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου 2026, στοχεύει στην ανάδειξη της κατανυκτικής ατμόσφαιρας των ημερών, μέσα από υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές δράσεις.

Η φετινή πρόσκληση απευθύνεται σε μουσικά σύνολα (βυζαντινούς χορούς ψαλτών και ψαλτριών, μονωδούς, σολίστες, παιδικές και νεανικές χορωδίες ευρωπαϊκής μουσικής), καλλιτέχνες, ηθοποιούς, πολιτιστικούς φορείς και πολιτιστικούς συλλόγους κ.α., τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού.

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το πνεύμα της περιόδου, εστιάζοντας στα Θεία Πάθη, τη θρησκευτική παράδοση και την ιστορική μνήμη της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της φόρμας που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2026: https://shorturl.at/urr6P