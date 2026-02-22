Ευφάνταστες στολές, σατιρική διάθεση και αστείρευτο κέφι στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση του Δήμου Πολυγύρου

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον Πολύγυρο Χαλκιδικής και παρασύρθηκε από τον παλμό και τη ζωντάνια των καρναβαλιστών.

Πέντε πεζοπόρα τμήματα, τέσσερα πεζοπόρα με τροχήλατα και πέντε εντυπωσιακά άρματα έκλεψαν τις εντυπώσεις με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Θέματα όπως «Ενεργειακή Αποκάλυψη», «Σαμουράι και Γκέισες», «Αρχαίοι Έλληνες» και «Γιούφτκους Γάμους», μαζί με πολλές ακόμη ευρηματικές εμπνεύσεις, χάρισαν γέλιο, χρώμα και σάτιρα.

Την έναρξη της παρέλασης κήρυξε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, ο οποίος μετρώντας αντίστροφα έδωσε το σύνθημα για τη μεγάλη γιορτή.

«Το καρναβάλι του Δήμου Πολυγύρου είναι μια γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργικότητας. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συλλόγους, τους εθελοντές και τους δημότες, που με το μεράκι και τη φαντασία τους δίνουν ζωή σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Η μαζική παρουσία του κόσμου μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις μας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση. Καλή σαρακοστή σε όλους!», επεσήμανε ο κ. Εμμανουήλ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος, η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, ο Διευθυντής της Γ. Γραμματείας Πρωθυπουργού, Νίκος Μπλόσκας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χαλκιδικής, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευαγγελία Ασβεστά, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, καθώς και χορηγοί.

Σημαντική και φέτος ήταν η συμβολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής, του Α.Τ. και της Τροχαίας Πολυγύρου, της ΛΕΦΕΔ και των εθελοντών.

Για δέκα ολόκληρες ημέρες, ο Δήμος διοργάνωσε ένα πλούσιο πρόγραμμα αποκριάτικων δράσεων, προσφέροντας ατελείωτο κέφι σε κατοίκους και επισκέπτες.

Παράλληλα, φιλοξένησε αξιόλογες εκθέσεις που ανέδειξαν την τέχνη, τη μουσική, τη φωτογραφία και την τοπική παράδοση, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων.

Οι αποκριάτικες δράσεις θα ολοκληρωθούν αύριο στις παραλίες των Ψακουδίων και των Καλυβών, όπου θα γιορταστούν τα Κούλουμα με νηστίσιμα εδέσματα και παραδοσιακή μουσική, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.