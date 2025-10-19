MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ. Ωραιοκάστρου: Τιμήθηκε η Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Η Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα τιμήθηκε σήμερα στον Δήμο Ωραιοκάστρου με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας.

Δημόσια και δημοτικά κτίρια σημαιοστολίστηκαν, στους ιερούς ναούς τελέστηκαν Δοξολογία και μνημόσυνο στη μνήμη αυτών που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας και στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα και τα Μνημεία των Κοινοτήτων.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, συμμετείχε στις εκδηλώσεις που έγιναν στο Παλαιόκαστρο. Το πρωί τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Δοξολογία και μνημόσυνο για τους πεσόντες του Μακεδονικού Αγώνα και ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Κυριάκο Κουμούτσογλου, υποδιευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου.

Αμέσως μετά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Παλαιοκάστρου, εντός του 3ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου, και έγινε κατάθεση στεφάνων από τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, από την περιφερειακή σύμβουλο ΠΚΜ, Όλια Βασιλάκη-Καρόζη, εκπρόσωπο της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αηδονά, από μαθητές και εκπροσώπους συλλόγων.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τα μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ωραιοκάστρου υπό την διεύθυνση του μαέστρου, Αχιλλέα Ρούσση.

Αντίστοιχα, τελέστηκαν επιμνημόσυνες δεήσεις και έγιναν καταθέσεις στεφάνων στα Μνημεία και τα Ηρώα των Κοινοτήτων του Δήμου Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή αντιδημάρχων, δημοτικών και τοπικών συμβούλων, μελών πολιτιστικών συλλόγων, μαθητών και πολιτών.

Δήμος Ωραιοκάστρου

