Θεσσαλονίκη: Τσέφεριν και Γκαγκάτσης γευμάτισαν μαζί σε γνωστό εστιατόριο της πόλης – Δείτε φωτογραφίες

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ο πρόεδρος της UEFA συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, και γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο της πόλης, ενώ μαζί τους ήταν ο γενικός γραμματέας της UEFA Θεόδωρος Θεοδωρίδης και ο διευθυντής εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Το βράδυ ο Τσέφεριν θα βρεθεί στην Τούμπα για να δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα και θα τιμήσει τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της UEFA πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα και το βράδυ της Τετάρτης βρέθηκε στο “Γ. Καραϊσκάκης” για να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League.