Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής: Σουτάραμε άθλια, δεν μπορείς να κερδίσεις με 65 πόντους

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε την εντός έδρας ήττα της Ελλάδας από το Μαυροβούνιο και τα κακά ποσοστά της «γαλανόλευκης».

Αναλυτικά όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Δεν πιστεύω στην τύχη. Σουτάραμε άθλια, ήμασταν βιαστικοί. Έχουμε παιδιά εκτός ρυθμού. Προσπαθήσαμε στην άμυνα. Τα ποσοστά μας στην επίθεση ήταν άθλια. Δεν μπορείς να κερδίσεις με τέτοια ποσοστά. Φάγαμε 67π., αλλά στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορείς να νικήσεις με 65 πόντους. Πρέπει να είμαστε πιο υπομονετικοί και να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις».

Βασίλης Σπανούλης Εθνική Μπάσκετ

