Sold out η Θέλτα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: “Ας κάνουμε το γήπεδο να βράζει”

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο της Θέλτα για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς των play offs του Europa League.

Οι Ισπανοί ενημέρωσαν ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχαν τεθεί στη διάθεση των φιλάθλων της ομάδας του Βίγκο για τη ρεβάνς με τον Δικέφαλο και η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εκρηκτική.

Υπενθυμίζεται ότι στις εξέδρες θα βρεθούν και περίπου 600 Έλληνες, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας, οι οποίοι θα στηρίξουν την προσπάθεια του ΠΑΟΚ για ανατροπή.

Μαζί με την εξάντληση των εισιτηρίων, η ομάδα της Γαλικίας, ενημέρωσε πως οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας μπορούν ακόμα να μεταβιβάσουν το εισιτήριό τους, προκειμένου στο «Μπαλαϊδος» να μην πέφτει… καρφίτσα.