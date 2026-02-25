MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Sold out η Θέλτα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: “Ας κάνουμε το γήπεδο να βράζει”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο της Θέλτα για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς των play offs του Europa League.

Οι Ισπανοί ενημέρωσαν ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχαν τεθεί στη διάθεση των φιλάθλων της ομάδας του Βίγκο για τη ρεβάνς με τον Δικέφαλο και η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εκρηκτική.

Υπενθυμίζεται ότι στις εξέδρες θα βρεθούν και περίπου 600 Έλληνες, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας, οι οποίοι θα στηρίξουν την προσπάθεια του ΠΑΟΚ για ανατροπή.

Μαζί με την εξάντληση των εισιτηρίων, η ομάδα της Γαλικίας, ενημέρωσε πως οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας μπορούν ακόμα να μεταβιβάσουν το εισιτήριό τους, προκειμένου στο «Μπαλαϊδος» να μην πέφτει… καρφίτσα.

Θέλτα ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Από 1η Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πέραμα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν 26χρονο νεκρό από σύγκρουση μηχανών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 40 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη του 47χρονου που είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο

ΧΑΛΑΡΑ 17 ώρες πριν

Ροζ θόρυβος ή ωτοασπίδες; Ποιο είναι καλύτερο για ήσυχο ύπνο το βράδυ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr – Ζωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο με έναρξη εφαρμογής στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 47χρονος για κακοποίηση ΑμεΑ – Αθωώθηκε ιερέας λόγω αμφιβολιών