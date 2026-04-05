“Σεισμός” στο ισραηλινό μπάσκετ: Παράγοντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου

Σοκαριστική είδηση από το Ισραήλ, με τον επί χρόνια οικονομικό παράγοντα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σαρόν Γεχούντα, να κατηγορείται για το βιασμό ενός ανήλικου αγοριού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει “σεισμό” στο ισραηλινό μπάσκετ, αλλά δεν φαίνεται να εμπλέκεται κάποιος άλλος άνθρωπος της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το βιασμό να αφορά τον 52χρονο Σαρόν Γεχούντα και ένα συγκεκριμένο ανήλικο αγόρι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισραηλινό Μέσο «Sport5», ο κατηγορούμενος γνώρισε το ανήλικο παιδί σε συναγωγή και διατήρησαν επαφή από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2026.

Στο διάστημα αυτό συναντήθηκαν 15 έως 20 φορές σε διάφορους χώρους, όπως στο σπίτι του, σε αποθήκη, στο αυτοκίνητό του, αλλά και σε διαμέρισμα που προοριζόταν για παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Φέρεται επίσης να του έδειξε πορνογραφικό υλικό και να του έδωσε χρήματα, μεταξύ των οποίων 300 σέκελ, σε μία επίσκεψη στο οικοτροφείο του.

Οι αρχές φαίνεται δε, ότι έχουν στα χέρια τους και μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές, όπου ο 52χρονος άνδρας εξέφραζε τα συναισθήματά του για το ανήλικο αγόρι.