Ρουμανία: Σε λαϊκό προσκύνημα στην Arena Nationala η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ένας σπουδαίος προπονητής ποδοσφαίρου έφυγε από την ζωή και ειδικά για τους Ρουμάνους μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έβγαλε η χώρα τους.

Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου βύθισε την Ρουμανία σε πένθος και προκειμένου οι συμπατριώτες του να έχουν την ευκαιρία για το τελευταίο αντίο, αποφασίστηκε η σορός του να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Μ. Πέμπτη στην Arena Națională, στο μεγάλο εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου και έδρα της εθνικής ομάδας στην οποία ήταν μέχρι πριν λίγες μέρες προπονητής.

Ήδη από χθες το βράδυ στα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν λεπτομέρειες για την κηδεία του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου που θα γίνει την Μ. Παρασκευή και αφού πρώτα οι πολίτες της Ρουμανίας θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έβγαλε η πατρίδα τους στην Arena Națională, εκεί που θα τεθεί τη σορός του για λαϊκό προσκύνημα για μία ολόκληρη μέρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σελίδα «Fanatik.ro», η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Μ. Παρασκευής στον ναό του Αγίου Ελευθερίου και στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μπέλου,, εκεί που βρίσκονται και οι τάφοι άλλων μεγάλων προσωπικοτήτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στην ταφή θα είναι παρόντα μόνο τα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως σημειώνεται στα ρεπορτάζ του ρουμανικού Τύπου, ο ίδιος ο Μιρτσέα Λουτσέσκυ είχε επιλέξει πριν δέκα χρόνια τον τάφο στον οποίο θα ταφεί και στον οποίο κυριαρχεί η επιγραφή: «Τάξη, δόξα, πλούτος, όλα στη γη τελειώνουν, όποια ομορφιά κι αν υπάρχει, όλα φθείρονται και λιώνουν. Ζωντανά, πόσα έργα, μνημεία, καλές πράξεις αφήνεις πίσω σου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από την ζωή ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία κόουτς σε επίσημο παιχνίδι, κάτι που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ.

