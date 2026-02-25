Προπονητής Θέλτα: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει και με τις απουσίες του γίνεται πιο… επικίνδυνος

Ο Ισπανός τεχνικός της Θέλτα μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα play off του Europa League, επανέλαβε την εκτίμηση του για τον Δικέφαλο τονίζοντας ότι δεν έχει να χάσει τίποτα και σε συνδυασμό με τις πολλές απουσίες του, αυτό τον καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο.

Αναλυτικά ο Κλαούντιο Χιράλδεθ είπε:

Για τα πλάνα του για την ενδεκάδα: «Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πουν οι φυσιοθεραπευτές. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση για το ποιος θα παίξει. Εκτός είναι ο Ντουράν, ο Νούνιες και ο Σοτέλο προπονήθηκαν κανονικά, θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν αυτός που λείπει είναι ο Ντουράν και θα κερδίσουμε χρόνο αφού παίζουμε εντός έδρας και δεν έχουμε ταξίδι».

Για το τι παιχνίδι περιμένει με τον ΠΑΟΚ: «Θέλουμε να κερδίσουμε ξανά τον ΠΑΟΚ. Όπως είπα και στη Θεσσαλονίκη, είναι μια διαδικασία καινούργια για εμάς να παίζουμε ανά 3-4 μέρες. Θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και φιλόδοξοι. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό για το τι θα κάνει ο αντίπαλος, μπορεί να είναι διαφορετικοί απέναντί μας. Σίγουρα πάντα υπάρχει ο παράγοντας έκπληξη σε αυτά τα παιχνίδια».

Για το πλεονέκτημα του 2-1 και το αν δημιουργεί άγχος: «Είναι ξεκάθαρο το τι θέλουμε να κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει, το πλεονέκτημα είναι μόλις ένα γκολ, κάτι που αλλάζει εύκολα. Μάθαμε ότι η διαφορά ενός χιλιοστού μπορεί να κάνει τη διαφορά, το ζήσαμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε για περισσότερα πράγματα, σαν να μην υπάρχει το πρώτο ματς και θα είναι μια δύσκολη αναμέτρηση».

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ: «Είναι κάτι… επικίνδυνο αυτό. Μπορεί να παίξει με περισσότερους παίκτες στον άξονα και αυτό είναι διαφορετικό από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από τον αντίπαλο. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε ό,τι συνθήκη βρούμε μπροστά μας. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να αλλάξει παίκτες και τακτική, αλλά εμείς πρέπει να πιέσουμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Για τον κόσμο της Θέλτα: «Τους ζητάω να μας υποστηρίξουν όπως ξέρουν καλά. Έχουμε ένα σκληρό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και θέλω να τους δω να γίνουν ο 12ος μας παίκτης και να τους δώσουμε χαρά με την πρόκριση. Ο Στάρφελτ δεν έπαιξε με την Μαγιόρκα και θα παίξει κανονικά απέναντι στον ΠΑΟΚ».

Για τα σερί παιχνίδια και των δύο ομάδων: «Ο αντίπαλός μας σε δυο ματς μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Έχει απουσίες, αλλά παραμένει μια ομάδα που έχει παίκτες που μπορούν να μας κάνουν ζημιά. Σε αυτή τη διοργάνωση όλες οι ομάδες μπορούν να σου κάνουν ζημιά. Μπορεί να κρύβει εκπλήξεις όλο αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ με τις απουσίες. Βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά, είμαστε χαρούμενοι που φτάσαμε εδώ και θέλουμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Είναι μια μοναδική εμπειρία για εμάς και θέλουμε να τη ζήσουμε περισσότερο. Πάντα πρέπει να στηρίζομαι σε ένα μείγμα μεταξύ εμπειρίας και νιάτων, να υπάρχει διαχείριση του συναισθηματικού τομέα».

Για το αν τον μπερδεύει στην ανάγνωση του ΠΑΟΚ οι απουσίες: «Αυτό που σκέφτομαι είναι ποια θα είναι η απάντηση του ΠΑΟΚ και ποιοι θα παίξουν. Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, σίγουρα στο κέντρο είναι μια καλή ομάδα και του αφαιρεί μεγάλο άγχος γιατί δεν έχει τίποτα να χάσει. Μόνο και μόνο για αυτό μπορεί να αποδειχθούν πιο επικίνδυνοι. Πάντα προσπαθούμε να δώσουμε μια διαφορετική χροιά σε κάθε ματς, όχι μόνο σε πρόσωπα αλλά και στο στυλ μας. Μπορεί να παίξουμε εσωτερικά ή από τα πλάγια, αλλά ο στόχος μας είναι ένα επιθετικό παιχνίδι. Έχουμε κάποιες έξτρα μέρες προετοιμασίας και πρέπει να δούμε πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο, για το αν θα παίξει με εξτρέμ ή αν θα κινηθεί περισσότερο από τον άξονα. Γενικότερα είναι αρκετά πιθανό να δούμε κάποια έκπληξη και λόγω των απουσιών. Στον πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά, είδα ότι έχει καλούς επιθετικούς και θα προσπαθήσει να τους εκμεταλλευτεί. Για μένα είναι πολύτιμο να έχω παίκτες που αγωνίζονται σε πολλές θέσεις, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιους παίκτες».

Για τον Ιάγκο Άσπας και τη διαχείρισή του: «Σε παιχνίδια που πιστεύω ότι έχουμε τον έλεγχο, νομίζω ότι μπορούμε να τον ξεκουράσουμε. Ο Ιάγκο Άσπας νιώθει πιο άνετα να πιέζει την αντίπαλη ομάδα και να παίζει στα δεξιά. Έχει παίξει και παιχνίδια στα αριστερά, όπως έγινε με την Μπέτις ή ακόμα και ως επιτελικός μέσος. Σίγουρα οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Πολλές φορές έχω στο μυαλό μου ποιο είναι το καλύτερο, αλλά κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες όχι. Ο Ιάγκο μπορεί ο κόσμος να πιστεύει ότι δεν είναι καλά, αλλά είναι πολύ καλά. Δεν σημαίνει πως όταν χάνουμε τα κάνουμε όλα λάθος ή ότι όταν κερδίζουμε τα κάνουμε όλα σωστά. Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξη της ομάδας και με τη βελτίωσή της. Θυμάμαι παιχνίδια που παίξαμε καλά και δεν κερδίσαμε, όπως με την Έλτσε ή την Μπέτις εντός έδρας. Είμαστε πιο οργανωμένοι, πιο πιεστικοί πλέον και αυτό μας φέρνει να σκοράρουμε περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ σε δυο ματς έχει σκοράρει δυο γκολ εναντίον μας, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε κακή άμυνα».

Για τον Ρομάν που μετράει 16 σερί παιχνίδια: «Νομίζω ότι μας έχει εκπλήξει όλους, με την καλή έννοια. Όπως έχει γίνει και με τον Σοτέλο και με τον Ντουράν, είναι εντυπωσιακό να βλέπεις να παίζουν τόσο φυσικά, σαν να αγωνίζονται στη δεύτερη ομάδα. Πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται, έχουμε πολύ καλά δείγματα και είμαστε περήφανοι που τους συνοδεύουμε στην εξέλιξή τους».

Για την πορεία της Θέλτα μέχρι τώρα στην Ευρώπη: «Ελπίζω να βελτιωθούν τα μέσα ώστε να υπάρξει βελτίωση στον τομέα της διαιτησίας. Αυτού του είδους τα λάθη, οι περίεργες αποφάσεις, πρέπει να περιοριστούν. Σε αυτό το επίπεδο μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όχι απλά να πάρουμε την πρόκριση».