ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Οι επιλογές τοι Λουτσέσκου για τον δεύτερο ημιτελικό – Μέσα ο Μύθου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με τον Μύθου βασικό ξεκινάει και στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό του ημιτελικού στην Τούμπα.
Αναλυτικά οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ, Πέλκας – Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Έλλειψη συγκροτημένης στρατηγικής της κυβέρνησης
- Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο σκύλος μου είναι ο πιο πιστός άντρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου
- Γαλλία: Αυξήθηκαν στα τρία τα μωρά που πέθαναν μετά από κατανάλωση ύποπτου βρεφικού γάλακτος