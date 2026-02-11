MENOY

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Οι επιλογές τοι Λουτσέσκου για τον δεύτερο ημιτελικό – Μέσα ο Μύθου

Φωτογραφία: Intime
Με τον Μύθου βασικό ξεκινάει και στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό του ημιτελικού στην Τούμπα.

Αναλυτικά οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ, Πέλκας – Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.

Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

