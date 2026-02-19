MENOY

ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί της Τιμισοάρα και η πρόεδρός της Θέλτα τίμησαν τα αετόπουλα που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία

Τη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία τίμησαν η πρόεδρος της Θέλτα αλλά και οι οπαδοί της Τιμισοάρα που βρέθηκαν στην Τούμπα.

Λίγο πριν τη σέντρα, οι Ρουμάνοι οπαδοί κατευθύνθηκαν οργανωμένα προς τη θύρα όπου βρίσκονταν οι οργανωμένοι οπαδοί του Δικεφάλου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, προχώρησαν στην κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Η κίνηση αυτή απέσπασε θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα σεβασμού και αλληλεγγύης. Η πρόεδρος της Θέλτα. με τη σειρά της στάθηκε μπροστά από το σημείο όπου είχαν τοποθετηθεί τα αναμνηστικά και τα κασκόλ των φίλων του ΠΑΟΚ, αποτίοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και σε ολόκληρη την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

