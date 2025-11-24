MENOY

Ο Στέφανος Τζίμας αποθέωσε τον Τάισον του ΠΑΟΚ: “Πώς γίνεται να είσαι 38 χρονών;”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Τάισον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς στην 11η αγωνιστική της Super League, τόσο μετά τα γκολ που πέτυχε για τους Θεσσαλονικείς, όσο και με τον πανηγυρισμό του.

Στα 38 του χρόνια, ο Τάισον παραμένει κομβικός παίκτης για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και μετά τα 2 γκολ του κόντρα στην Κηφισιά, γνώρισε την αποθέωση από όλο τον κόσμο, με τον Στέφανο Τζίμα να σχολιάζει επίσης τον πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος και πανηγύρισε ως… γέρος στην Τούμπα.

Σε ανάρτηση του ίδιου του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο Στέφανος Τζίμας έγραψε: «Πώς γίνεται να είσαι 38 χρονών;».

Οι δυο τους υπήρξαν συμπαίκτες στον ΠΑΟΚ, την πρώτη χρονιά του Τάισον στους Θεσσαλονικείς.

Στέφανος Τζίμας Τάισον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

